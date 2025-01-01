В Прикамье 10 июня вспоминали погибших на заводе «Бератон» пожарных Поделиться Твитнуть

Во вторник, 10 июня, на кладбище в Березниках прошла церемония поминовения пожарных, отдавших свои жизни при ликвидации аварии на заводе «Бератон».

В траурном мероприятии приняли участие семьи и друзья погибших, сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций, заместитель главы городской администрации Максим Зубарев, а также ветераны пожарной службы, сообщает «Березниковский рабочий».

В ходе церемонии состоялось возложение цветов к памятнику героям, погибших почтили минутой молчания.

Напомним, 10 июня 1993 года на "Бератоне" в цехе №14, где производился нитробензол, возник сильный пожар. Во время тушения погибли четыре сотрудника пожарной охраны, ещё один скончался позднее в медицинском учреждении.

Девять служащих 1-го отряда были удостоены орденов «За личное мужество». Александр Вароди, Николай Давыдкин, Александр Карнаухов, Сергей Леонтьев и Анатолий Смирнов были награждены посмертно.

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