В Перми осудят мошенника, обещавшего освободить из колонии заключённого за 700 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбуждённому в отношении жителя Мотовилихинского района Перми. Ему инкриминируется деяние, квалифицируемое ч. 3 ст. 159 УК РФ, а именно мошенничество, совершённое в особо крупном размере. Расследование проводилось Следственным отделом по Мотовилихинскому району СУ СК России по Пермскому краю.

Согласно материалам дела, в октябре 2024 года фигурант получил от потерпевшего 700 тыс. руб., которые предназначались для передачи в качестве подкупа сотрудникам ГУФСИН России по Пермскому краю. Целью являлось незаконное освобождение заключённого из мест лишения свободы. Однако, как установило следствие, обвиняемый изначально не планировал передавать деньги должностным лицам и обманным путём присвоил их.

Преступная деятельность была выявлена благодаря оперативным мероприятиям, проведённым сотрудниками ГУФСИН России по Пермскому краю. Злоумышленник был задержан непосредственно после получения денежных средств.

В ходе расследования собраны неопровержимые доказательства вины обвиняемого. В связи с этим уголовное дело передано в суд для вынесения приговора.

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