В Пермском крае сотрудника автопарка подозревают в растрате Следователи Чайковского возбудили уголовное дело Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Чайковском следователи СУ СКР по Пермскому краю завели уголовное дело на 53-летнего местного жителя по статье о растрате, то есть хищении чужого имущества, совершённое лицом с использованием своего служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

Следствие считает, что в декабре прошлого года начальник автотранспортного участка муниципального унитарного предприятия в Чайковском растратил вверенное ему имущество. Мужчина заправлял топливом личный автомобиль и автомобили своих знакомых. Предприятию был причинён ущерб на сумму не менее 39 тыс. руб.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия. Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства преступления.

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