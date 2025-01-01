Дом.ру банк — победитель в специальной номинации конкурса «Лучшая банковская программа для МСП» Поделиться Твитнуть

29 мая 2025 года состоялся финал ежегодного конкурса «Лучшая банковская программа для малого и среднего бизнеса», организованного Торгово-промышленной палатой РФ в рамках национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». На мероприятии были представлены программы поддержки малого и среднего бизнеса от 31 банка из 19 регионов России.

Конкурс предоставил участникам возможность презентовать свои продукты и услуги, а предпринимателям — оценить их качество, удобство и доступность, заявить о своих потребностях и найти надёжных партнёров.

Дом.ру банк (финансовый бренд АО КБ «Урал ФД») стал победителем в специальной номинации конкурса «За развитие цифровой системы экспресс-кредитования МСП».

Сегодня банк уделяет особое внимание внедрению цифровых сервисов, которые позволяют сократить издержки, максимально упростить процесс взаимодействия предпринимателя и финансовой организации и вести бизнес из любой точки мира.

Так, отмеченный дипломом ТПП РФ экспресс-кредит можно оформить всего лишь за один день, не посещая офис банка. Для этого нужно заполнить заявку онлайн и получить решение. Экспресс-кредит предоставляется на сумму до 1 млн руб. на срок до 24 месяцев и может быть выдан как единоразово, так и в форме возобновляемой или невозобновляемой кредитной линии. При оформлении полиса страхования жизни и здоровья или защиты бизнеса клиент получает скидку на процентную ставку до 5,2%.

Узнать более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно на сайте, в офисах по обслуживанию корпоративных клиентов, а также по тел. 8-800-100-10-40.

Дом.ру банк — финансовый бренд АО КБ «Урал ФД», универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020.

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