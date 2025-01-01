На рок-фестивале в Прикамье выступит легендарная группа «Ария» Концерт пройдёт в Кудымкаре в начале августа Поделиться Твитнуть

Павел Катаев

В Кудымкарском округе 9 и 10 августа состоится рок-фестиваль «Трамплин», хедайнером которого станет группа «Ария». На фестивале организуют две сцены — электронную и акустическую.

Масштабное для города событие пройдёт на комплексе трамплинов «Парма».

Как отмечают организаторы, 2025 год — юбилейный для «Арии», которая уже 40 лет на сцене. В прошлом году команда гастролировала с камерным туром «Это Рок» и выпустила новый концертный релиз по следам своего масштабного тура «Гость из Царства теней».

В этом году музыканты продолжают радовать публику камерными концертами и готовятся отпраздновать свой юбилей.

Вход на фестиваль бесплатный.

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