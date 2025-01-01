При строительстве скоростной трассы М-12 в Пермском крае высаживают деревья Это компенсационные мероприятия Поделиться Твитнуть

В рамках строительства автомагистрали Дюртюли—Ачит, проходящей через Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область и являющейся частью трассы М-12 «Восток», реализуются компенсационные высадки деревьев. Об экологическом сопровождении проекта 10 июня сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

В частности, в ходе строительства автотрассы было высажено около 3,5 млн саженцев различных пород деревьев, включая более 2,5 млн саженцев ели, свыше 820 тыс. саженцев сосны и более 120 тыс. саженцев ясеня. Общая площадь озеленения превышает 1 га. Параллельно с посадкой осуществляется мониторинг приживаемости молодых деревьев, и в случае недостаточного процента приживаемости планируется дополнительная высадка.

Помимо посадки деревьев, создаются минерализованные полосы, очищенные от растительности до минерального слоя почвы, для предотвращения распространения пожаров и ограничения огня.

Напомним, протяжённость трассы Дюртюли—Ачит составляет 275 км. Строительство дороги разделено на три этапа в соответствии с границами регионов: первый участок — в Башкирии (140 км), второй — в Пермском крае (93 км), третий — в Свердловской области (42 км).

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