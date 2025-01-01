В Юрлинском округе Прикамья реконструированы два моста Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края сообщило о завершении работ по обновлению двух мостов. Эти сооружения находятся в Юрлинском муниципальном округе и пролегают через реки Сулай и Кузьва. Проект «Инфраструктура для жизни» стал основой для этих работ.

По словам министра транспорта Пермского края Сергея Вешнякова, в Юрлинском муниципальном округе проживает более 8,8 тыс. человек. Он подчеркнул важность транспортной доступности и безопасности передвижения в регионе.

Мост через реку Сулай, расположенный возле одноименной деревни на автодороге Юрла—Дубровка, обеспечивает связь с региональной трассой Кудымкар—Гайны. Он служит важным путём для жителей деревень Васькова, Дубровки, Кормина, Зарубина, Подкина, Скородум, Шалгина, добирающихся до села Юрла, центра округа. По этому мосту проходит муниципальный маршрут Юрла—Дубровка—Титова и школьный автобус. Кроме того, он обеспечивает доступ к школам, детским садам, больницам и ФАПам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.