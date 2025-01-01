Выезд из ЖК «Гулливер» со стороны улицы Глеба Успенского перекрыт до 16 июня Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский филиал «Т Плюс»

Пермские тепловые сети проводят ремонт теплосети на улице Глеба Успенского в Свердловском районе Перми.

Работы проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону 2025/26. Для этого с 10 по 16 июня перекрыт один из выездов из ЖК «Гулливер» в сторону улицы Глеба Успенского.

Объезд возможен в сторону улицы Куйбышева и Комсомольского проспекта. Местным жителям рекомендуется учитывать это при выборе маршрута. Энергетики приложат максимум усилий, чтобы оперативно завершить работы. Подключение горячей воды в квартирах после ремонта проводят УК/ТСЖ, процесс контролируют специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».





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