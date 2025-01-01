Наниматели муниципального жилья внесли в бюджет Перми более 27 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала текущего года доходы Перми от использования муниципального жилья превысили 27 млн руб. Всего на текущий момент более 11 тыс. горожан заключили соглашение о социальном найме. Об этом сообщили в управлении жилищных отношений администрации Перми.

По условиям договора соцнайма, наниматели обязаны своевременно оплачивать содержание жилья и потреблённые коммунальные ресурсы. Внесение платы за пользование муниципальным жильём должно быть произведено до 10-го числа месяца, следующего за отчётным, вне зависимости от фактического проживания нанимателя в данном помещении.

Специалисты муниципального учреждения, управляющего жилищным фондом Перми, подчёркивают, что поступления от арендной платы являются важным источником формирования городского бюджета, позволяющим обеспечивать своевременный ремонт жилого фонда. С целью повышения собираемости платежей гражданам ежемесячно направляются уведомления с разъяснениями о важности своевременной оплаты и последствиях её невыполнения. Также ежемесячно производится телефонное информирование должников о существующей задолженности.

Для получения более подробной информации о плате за наём муниципального жилья следует обращаться в управление муниципального жилищного фонда по ул. Стахановской, 51 (3 этаж). Консультацию также можно получить по тел. 227-76-55.

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