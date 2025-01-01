Власти Перми отказались от покупки здания кинотеатра «Октябрь» Предложенная владельцем цена показалась городской администрации завышенной Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Перми решили не приобретать здание, где ранее располагался кинотеатр «Октябрь». Переговоры между администрацией города и собственником бывшего кинотеатра о его приобретении завершились безрезультатно из-за разногласий по стоимости. По данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», предложенная владельцем цена показалась городской администрации завышенной.

На данный момент здание выставлено на продажу на платформе «Авито», начальная стоимость составляет 260 млн руб. По сведениям издания, среди интересующихся покупкой объекта были представители бизнеса из Москвы, а также учредитель арендатора парка Горького ООО «Центральный парк развлечений им. Горького» Рашид Габдуллин.

С 2016 года собственником «Октября» является предприниматель Татьяна Плотникова. В этот же год в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» после реконструкции был открыт детский центр. Надзорные органы выносили предписания о закрытии данного учреждения в 2018 и 2021 годах. Впоследствии детский центр в здании «Октября» был закрыт.

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