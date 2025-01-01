Полиция начала проверку по жалобам на педофила возле торгового центра Перми Информацию распространилась в соцсетях Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми полиция начала проверку в связи с информацией о мужчине, преследовавшем несовершеннолетних около торгового центра. Об этом сообщили в городском управлении МВД, отвечая на запрос perm.aif.ru.

Информация о подозрительном человеке, пристававшем к девочкам, распространилась 9 июня в местных Telegram-каналах. Автор публикации утверждал, что мужчина был замечен накануне в районе Крохалева, недалеко от ТЦ «Навигатор».

В сообщении говорилось, что он завязывал разговор с незнакомыми ему детьми, пытался прикасаться и даже целовать, произносил бессвязные вещи.

К публикации был приложен снимок мужчины с повреждённой губой.

В полиции сообщили, что официальных заявлений по данному инциденту не поступало. Однако в ходе мониторинга социальных сетей в Свердловском районе был зарегистрирован материал для проверки.

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