Названы преподаватели будущих управленцев-ветеранов СВО из Прикамья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Названы преподаватели будущих управленцев — участников программы «Герои Прикамья», об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

С участниками программы проведет встречу сенатор, представляющий Пермский край, Алексей Пушков.

Вопросы общественной безопасности и личной эффективности осветит директор Пермского филиала Президентской Академии РАНХиГС Игорь Орлов. Помимо ученой степени кандидата социологических наук, Орлов имеет звание полковника полиции и посвятил значительную часть своей карьеры обеспечению безопасности в регионе, занимая посты начальника УВД Перми и Министра общественной безопасности Прикамья.

Руководитель дирекции Центра национального технологического лидерства «Фотоника и приборостроение» при ПГНИУ, Николай Косвинцев, выступит в качестве лектора по темам «Технологический суверенитет» и «Лидерство и власть. Управление командой».

Губернатор отметил, что ветераны и действующие военнослужащие, прошедшие СВО, уже завершили этап личных собеседований. Окончательное решение по утверждению участников проекта остается за Общественным советом.

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