Управляющим директором пермского «Редуктора-ПМ» назначен Александр Попов Ранее он занимал пост гендиректора в курском АО «Авиаавтоматика» Поделиться Твитнуть

На пермском предприятии «Редуктор-ПМ» произошла смена руководства. Новым управляющим директором стал Александр Попов, ранее занимавший пост генерального директора в курском АО «Авиаавтоматика». По информации, полученной из источников в промышленности, приказ о назначении был подписан 9 июня текущего года. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». В пресс-службе «Редуктора-ПМ» подтвердили факт назначения Попова.

До Попова должность управляющего директора занимал Андрей Белоусов, назначенный на этот пост в июле 2022 года. Белоусов входил в команду управленцев, сформированную Николаем Семикопенко, который руководил «Редуктор-ПМ» с 1995 года.

«Редуктор-ПМ» является одним из крупнейших российских предприятий, специализирующихся на производстве и техническом обслуживании редукторов и трансмиссий для вертолетов. Компания производит, ремонтирует и оказывает услуги по обслуживанию главных редукторов и трансмиссионных агрегатов для различных модификаций вертолетов Ми-8/17, Ми-28, а также Ми-26Т. С 2018 года финансовые показатели компании не публикуются.

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