В Пермском МО суд приостановил работу кафе «Шаверма» и пекарни «Барин» Причиной стали нарушения санитарных норм Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Пермском муниципальном округе судебные приставы приостановили работу двух заведений общественного питания. Причиной стали нарушения санитарных норм в кафе «Шаверма», расположенном в д. Петровка, и пекарне «Барин» в с. Култаево. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Пермскому краю.

Выяснилось, что владельцы этих предприятий не обеспечили должный производственный контроль, принимали и хранили продукты без необходимой документации и маркировки. Производственные цеха оказались недостаточно оборудованы, не хватало инвентаря и посуды. У персонала отсутствовали медицинские книжки, а в помещениях для посетителей наблюдалась антисанитария: пыль, паутина и жир.

Суд признал предпринимателей виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических требований (ст. 6.6 КоАП РФ) и вынес решение о временном прекращении деятельности.

Исполнительные документы поступили в районное отделение судебных приставов. «Шаверма» закрыта на 85 дней, а «Барин» — на 65, согласно решению суда.

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