Транспортная прокуратура намерена отсудить у заключённых из Прикамья 1,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: Уральская транспортная прокуратура

В ходе судебного разбирательства транспортная прокуратура намерена взыскать с отбывающих наказание в Пермском крае заключённых компенсацию за оказание услуг санитарной авиации пострадавшим.

Как рассказали в ведомстве, в 2023 году АО «Национальная служба санитарной авиации» осуществило транспортировку двух граждан в Пермскую краевую клиническую больницу, поскольку им был нанесён серьезный ущерб здоровью в результате преступных действий.

В связи с этим, Пермская транспортная прокуратура обратилась в суд с исками о взыскании с виновных лиц около 1,5 млн руб. в счёт возмещения затрат на санитарную эвакуацию. Ход рассмотрения дел находится под контролем прокуратуры.

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