На рабочем месте в Прикамье скончался тракторист Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае Государственная инспекция труда начала изучение обстоятельств трагического инцидента, повлекшего гибель сотрудника Управления технологического транспорта ООО «Буровая компания «Евразия», специализирующейся на буровых работах в нефтедобывающей отрасли.

Согласно уведомлению, предоставленному работодателем, 6 июня 2025 года, в течение дня, трактористу шестого разряда, работавшему на кустовой площадке Лесного месторождения, расположенного в Уинском муниципальном округе Пермского края, стало плохо. Была вызвана скорая медицинская помощь, однако работник 1964 г.р. скончался в медицинском учреждении.

В данный момент создается комиссия для расследования данного происшествия с целью выяснения всех обстоятельств и определения причин смерти. В скором времени будет проведен юридический анализ документов, касающихся трудовой деятельности погибшего, включая условия труда и отдыха. Также будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы для точного установления причины смерти работника. В случае обнаружения нарушений трудового законодательства будут предприняты соответствующие административные меры, сообщили в инспекции.

«В 2024 году 51 работник скончался при исполнении трудовых обязанностей по причине общего заболевания», — отметил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев.





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