В Прикамье четыре человека пострадали в ДТП под Оханском Одного из них госпитализирвали Поделиться Твитнуть

Фото: полиция Прикамья

На территории Оханского муниципального округа произошла авария, в которой пострадали водитель иномарки и три его пассажира. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.

По данным ведомста, 9 июня на автодороге «Дыбки-Таборы-Оханск-Першино» двигался автомобиль «Митсубиси Паджеро», за рулём которого был водитель 1967 г. р.. По предварительным данным, около 13:10 что из-за неисправности заднего правого колеса машину занесло, а водитель не справился с управлением и съехал в левый кювет, где машина перевернулась.

В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля получили травмы различной степени тяжести. Одного из них отвезли в больницу, а остальным назначили амбулаторное лечение.

По факту аварии полиция проводит проверка и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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