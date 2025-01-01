Мошенники рассылают пермякам сообщения от имени главы ФНС по региону Натальи Гуровой Пользователей призвали сохранять бдительность и не переходить по ссылкам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

От имени руководителя Управления ФНС по Пермскому краю Натальи Гуровой пользователям начали приходить сообщения с просьбой перейти по ссылке или проголосовать за ребёнка в конкурсе. Также были были телефонные звонки с просьбой предоставить какую-либо информацию. Об этом сообщила Наталья Гурова на своей странице в соцсетях и призвала пермяков сохранять бдительность.

«Все телефонные звонки я совершаю только с личного номера телефона, который знают все, кому нужно, либо через свою приёмную, а общение с жителями города Перми и края происходит в рамках официальной переписки или лично в часы приёма граждан», — пояснила глава налоговой службы региона.

Чиновница призвала пользователей не позволять себя обманывать. Позже Наталья Гурова пообещала опубликовать пост, в котором подробно расскажет об этой теме.

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