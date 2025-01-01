На трассе Пермь—Усть-Качка погиб водитель мопеда Он врезался в бордюр Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

Как рассказали в Госавтоинспекции Пермского края, 9 июня на автодороге Пермь—Усть-Качка произошло смертельное ДТП с участием водителя мопеда.

По предварительным данным, авария случилась в 14:10, когда со стороны Усть-Качки в сторону Перми двигался мопед «Венто», которым управлял водитель 1977 г.р. На 42 км автодороги мужчина не справился с управлением и врезался в металлическое бордюрное ограждение справа по ходу движения.

В результате ДТП водитель погиб.

Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.

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