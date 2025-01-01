В минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавших на трассе Кукуштан—Чайковский В аварии скончался водитель легковушки Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД Прикамья

В министерстве здравоохранения Пермского края прокомментировали ситуацию с пострадавшими в смертельном ДТП на автодороге Кукуштан—Чайковский, которая произошла неподалёку от с. Сосново.

«В результате ДТП один человек погиб, ещё три женщины пострадали. Одна женщина находится в тяжёлом состоянии, другие две — в состоянии средней степени тяжести. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали в краевом минздраве сайту perm.aif.ru.

Напомним, ДТП случилось 8 июня в 14:25. На 225 км автодороги водитель «Лады Калины» 2001 г.р. по невыясненным причинам оказался на встречной полосе. Это привело к столкновению с автомобилем «Ниссан», за рулём которого находился водитель тоже 2001 г.р.

В результате пассажир «Лады Калины» 1999 г.р. скончался на месте. Водитель «Лады Калины» и два пассажира «Ниссана» были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

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