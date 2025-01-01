Охранник из Перми упал в Ижевске с 14 этажа и погиб Госинспекция труда проводит проверку Поделиться Твитнуть

В Госинспекции труда в Пермском крае сообщили о несчастном случае с 55-летним охранником, который оступился на балконе 14 этажа и упал. Информация о ЧП поступила от ООО «ЧОО «Ижевская служба безопасности», в котором работал погибший.

Как стало известно, несчастный случай произошёл 6 июня в 23:00, когда работник, находясь на территории охраняемого объекта (Ижевск, ул. Промышленная, 6), при обходе здания оступился на балконе 14 этажа и упал на козырёк третьего этажа.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи лишь констатировала его смерть.

По словам заместителя руководителя Гострудинспекции в Пермском крае (по охране труда) Павла Бахтагареева, расследование несчастного случая будет проходить в Прикамье.

В отношении работодателя сейчас проходит проверка. Если инспекция найдёт нарушения трудового законодательства, то будут приняты меры административного характера.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.