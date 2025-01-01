Выборы губернатора Прикамья планируется провести в единый день голосования 14 сентября Спикер краевого парламента Валерий Сухих анонсировал повестку ближайшего пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Депутаты Законодательного собрания Пермского края на первом летнем пленарном заседании утвердят дату выборов главы региона и рассмотрят ряд важных социальных инициатив, в том числе, о предоставлении земельных участков льготным категориям граждан и организации обучения детей-инвалидов. Об этом сообщил спикер краевого парламента Валерий Сухих.

Заседание состоится 11 июня. Самый значимый вопрос в повестке — постановление об утверждении даты выборов губернатора Пермского края. Выборы планируется провести в единый день голосования 14 сентября.

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

«Выборы первого лица региона — одновременно общее дело и ответственность каждого. Принять участие в голосовании — значит быть причастным к судьбе своего региона. События последних лет показали, насколько важно нам быть вместе, чтобы справиться с самыми сложными испытаниями. Как говорит наш губернатор Дмитрий Махонин: «Когда мы вместе — всё реально», — подчеркнул Валерий Сухих.

Он обратил внимание, что под руководством Дмитрия Махонина Пермский край прошёл через ограничения периода пандемии и продолжает успешное развитие под давлением санкций недружественных стран. Впереди — реализация масштабных проектов и решение амбициозных задач, озвученных губернатором в обращении.

Кроме того, депутаты во втором чтении рассмотрят законопроект об усовершенствовании механизма предоставления бесплатных земельных участков для педагогов, медработников и участников СВО. Для специалистов в сфере здравоохранения и образования расширят возможности по получению и использованию земельных участков, включив в перечень земли для ведения личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта и садоводства. Претендовать на получение земельных участков смогут также семьи участников СВО без постоянной регистрации в регионе и сотрудники частных военных компаний.

Ещё один проект закона касается изменений организации обучения детей-инвалидов. Как рассказал Валерий Сухих, его принятие позволит включить детей-инвалидов в категорию учащихся, которые нуждаются в специальных условиях обучения. Благодаря индивидуальному подходу дети смогут получать качественное образование независимо от места проживания, состояния здоровья и особенностей развития в комфортных условиях.

В рамках традиционного «правительственного часа» выступит заместитель председателя Правительства Сергей Никифоров. Он представит доклад о мерах сохранения и развития человеческого капитала в Пермском крае. Также депутаты заслушают выступления руководителя регионального Росздравнадзора Юлии Нефедовой и уполномоченного по правам ребёнка в Прикамье Светланы Денисовой.

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