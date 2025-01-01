В Прикамье виновнику смертельного ДТП дали восемь лет колонии Уроженец Киргизии сел пьяным за руль Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Кунгурский городской суд приговорил гражданина Кыргызской Республики к восьми годам лишения свободы. Его признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Как установил суд, ночью 28 апреля прошлого года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения сел за руль легкового автомобиля и поехал вместе с пассажиром по дороге в Кишертском муниципальном округе. В какой-то момент водитель не справился с управлением, и его машина опрокинулась. В результате находившийся в салоне пассажир погиб на месте.

По решению суда виновному назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также его лишили права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2,5 года.

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