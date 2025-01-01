Водитель автобуса получил условный срок за смертельное ДТП на трассе в Прикамье Поделиться Твитнуть

В Губахе вынесли приговор 65-летнему водителю автобуса, признанному виновным в гибели человека в ДТП, произошедшем в январе текущего года на автотрассе. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу краевой полиции.

Установлено, что мужчина, управляя автобусом, при совершении поворота не уступил дорогу легковому автомобилю, что привело к столкновению транспортных средств.

Женщина, находившаяся за рулём легкового автомобиля, была доставлена в больницу с тяжёлыми травмами. Несмотря на усилия врачей, пострадавшая скончалась в медицинском учреждении. Действия водителя автобуса были квалифицированы по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд назначил ему наказание в виде условного лишения свободы на 2,5 года. Кроме того, виновник аварии на два года лишён права управлять транспортными средствами.

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