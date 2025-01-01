Экологический фестиваль в Перми посетили более 22 тысяч человек Он проходил на эспланаде 6 и 7 июня Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

Пятый по счёту экологический фестиваль «Природа города», который состоялся на эспланаде Перми 6 и 7 июня, посетили 22,8 тыс. жителей и гостей краевого центра. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В течение двух дней на площади перед Театром-Театром работали образовательные и развлекательные зоны. Посетители участвовали в мастер-классах, квестах и лекциях.

На фестивале были награждены победители конкурса «Лидеры Пермского края», где третье место занял проект МКУ «ГорЗеленСтрой» по развитию городского озеленения. В рамках этого проекта с 2022 по 2024 год было высажено более 9 тыс. деревьев, создан питомник растений, обустроены экотропы и дождевые сады.

В этом году впервые на фестивале были представлены интерактивные площадки Пермского государственного национального исследовательского университета и Пермского национального исследовательского политехнического университета.

В рамках фестиваля была организована насыщенная предварительная программа, включавшая велопрогулку, беговую экскурсию, мастер-классы по энтомологии и экологии, орнитологическую и историко-экологическую экскурсии. В Доме молодёжи прошёл форум «МолодоЗелено», объединивший экоактивистов, студентов и бизнесменов.

Около 300 волонтёров акции «Экодоброволец» участвовали в субботниках, высадке медоносных и кормовых растений, помогали приютам для животных и устанавливали домики для птиц и насекомых на 22 локациях в разных частях города.

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