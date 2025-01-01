В Перми 12 июня запретят продажу алкогольной продукции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В День России, 12 июня, в Перми вводится полный запрет на реализацию в розницу алкогольных напитков. Несоблюдение данного ограничения повлечёт за собой административные санкции. Об этом напомнили в пресс-службе администрации краевого центра.

Согласно постановлению правительства Прикамья №755-п от 10 октября 2011 года, в Перми в День России, 12 июня, продажа алкоголя в розницу невозможна. Исключение составляют лишь случаи, когда алкоголь реализуется в рамках оказания услуг предприятиями общественного питания.

За нарушение правил, касающихся условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, предусмотрены административные штрафы: для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. руб.

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