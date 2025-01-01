По итогам мая аренда трёхкомнатных квартир в Перми заметно подорожала После периода снижения на рынке арендного жилья начался рост арендных ставок Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В большинстве городов России в мае наблюдался рост цен на аренду одно-, двух- и трёхкомнатных квартир. Такие данные приводит федеральный портал «Мир квартир». В Перми ситуация на рынке аренды недвижимости демонстрирует разнонаправленные тенденции. В то время как арендная плата за однокомнатные квартиры в краевом центре снизилась на 0,4%, составив 25,9 тыс. руб. в месяц, стоимость двухкомнатных и трёхкомнатных квартир увеличилась до 33,3 тыс. руб. (+0,6%) и 43,4 тыс. руб. (+3,3%) соответственно.

В масштабах Российской Федерации стоимость аренды однокомнатных квартир в мае увеличилась в 52 из 70 городов, охваченных исследованием портала. Снижение цен было отмечено в 18 городах. В среднем, аренда однокомнатных квартир подорожала на 1,7%, достигнув 26,5 тыс. руб. в месяц.

Двухкомнатные квартиры в мае стали дороже в 52 городах, дешевле — в 15, а в 3 городах цены остались на прежнем уровне. Средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир по стране увеличилась на 2%, составив 33,3 тыс. руб. в месяц.

Арендные ставки на трёхкомнатные квартиры выросли в 56 российских городах и снизились в 14. В среднем по России стоимость аренды трёхкомнатных квартир увеличилась на 3,4%, достигнув 42 776 руб. в месяц.

По словам Павла Луценко, генерального директора портала, после периода снижения на рынке арендного жилья начался рост арендных ставок. Сократилось количество предложений: за месяц количество однокомнатных квартир, выставленных на аренду, уменьшилось на 44%, двухкомнатных — на 36%, а трёхкомнатных — на 28%. Арендаторы же решили не ждать традиционного пикового сезона, который приходится на август, и начали искать жильё заранее, пока цены остаются умеренными. Предполагается, что к концу лета арендные ставки вернутся к уровню осени прошлого года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.