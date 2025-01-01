В Пермском крае в зоне риска подтоплений и наводнений находятся 106 поселений Границы всех зон затопления и подтопления внесены в ЕГРН Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае границы всех зон затопления и подтопления внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Пермскому краю.

Наводнения и подтопления — серьёзные бедствия природного характера, представляющие опасность для жизни людей и сохранности их имущества. Если недвижимость располагается в областях, подверженных затоплению или подтоплению, она сталкивается с различными рисками, включая повреждение имущества, обрушение зданий, ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки и ограничения в использовании земельных наделов.

В Пермском крае в зоне риска подтоплений и наводнений находятся 106 поселений, расположенных в более 30 муниципальных образованиях. Границы всех 104 зон затопления и 2 зон подтопления зафиксированы в ЕГРН.

Зоны затопления и подтопления относятся к территориям с особыми условиями землепользования и отражаются во всех документах градостроительного планирования для обеспечения соблюдения установленных правил на территориях, подверженных неблагоприятным гидрологическим явлениям. При планировании строительства или сделок с недвижимостью необходимо учитывать этот факт, так как в таких зонах могут действовать ограничения на строительную и хозяйственную деятельность.

Согласно Водному кодексу РФ, в пределах зон затопления и подтопления запрещается возведение новых населённых пунктов и объектов капитального строительства без необходимой инженерной защиты, использование сточных вод для повышения плодородия почв, размещение кладбищ, скотомогильников, свалок отходов, а также опрыскивание химикатами с воздуха.

Сведения о том, попадает ли определённый объект недвижимости в границы зон затопления и подтопления, включая данные о документах, на основании которых они установлены, можно получить через общедоступный сервис «Публичная кадастровая карта» на платформе «Национальная система пространственных данных».

Информацию об ограничениях, связанных с установлением таких зон, можно найти в бесплатной экспресс-выписке на земельный участок, доступной правообладателю через портал Госуслуг.

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