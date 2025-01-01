Алёна Бронникова В Пермском крае предложили изменить границы двух округов Площадь Чернушинского округа увеличится на 28,96 га Поделиться Твитнуть

В Законодательное собрание Пермского края внесён проект изменения границ двух муниципальных образований, которые находятся в южных районах региона. Документом предлагается исключить часть территории из состава Уинского округа площадью 28,96 га и включить эту территорию в состав Чернушинского округа.

Как указано в пояснительной записке, инициатива связана с тем, что в административных границах Уинского округа находится п. Ленинский, который по документам входит в состав Чернушинского округа.

«В результате анализа документов выявлено, что посёлок Ленинский, согласно картографическому описанию, находится в границах Уинского МО. В целях устранения вкрапления посёлка возникла необходимость передачи автодороги от с. Калиновка Чернушинского МО до п. Ленинский и включения территории в состав Чернушинского МО», — поясняют авторы.

На данный момент общая протяжённость границы Чернушинского округа составляет 371,3 км, Уинского — 322,2 км. В случае положительного решения по данной инициативе протяжённость границы Чернушинского округа составит 376,9 км, Уинского — 327,8 км.

Инициатором предложения стал Уинский округ, дума Чернушинского округа поддержала инициативу.

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