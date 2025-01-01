Два пермских вуза вошли в российский рейтинг выпускников в IT-сфере с самыми высокими зарплатами Это Пермский политех и Пермский госуниверситет Поделиться Твитнуть

Сервис SuperJob опубликовал актуальный список российских университетов, ранжированных по уровню доходов молодых IT-специалистов, завершивших обучение в период 2019-2024 годы. В текущий рейтинг включены 2 пермских вуза: Пермский политех и Пермский госуниверситет.

Бессменным лидером списка остаётся Московский физико-технический институт. Средний доход выпускников МФТИ за год увеличился на 30 тыс. руб. (10%) и достиг 330 тыс. руб. ежемесячно.

Вторую позицию разделили Университет ИТМО и МГУ им. М.В. Ломоносова. Их выпускники в среднем зарабатывают 290 тыс. руб. в месяц. Зарплата IT-специалистов из ИТМО выросла на 30 тыс. (12%), а у выпускников МГУ – на 40 тыс. (16%), что позволило московскому университету подняться с 3-го места в 2024 году на 2-е в 2025-м.

На третьем месте расположились сразу три университета: МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИЯУ «МИФИ» и НИУ «Высшая школа экономики». Выпускники этих вузов (2019-2024) в среднем получают 280 тыс. руб., что на 30 тыс. руб. (12%) больше, чем годом ранее.

Пермский национальный исследовательский политехнический университет улучшил свои позиции на 2 пункта и занял 15-е место. Средняя зарплата выпускников в сфере IT увеличилась на 15 тыс. руб. и составляет 155 тыс. руб. в месяц. 89% выпускников предпочитают оставаться работать в Перми после окончания университета.

Пермский государственный национальный исследовательский университет в этом году занял 18-ю строчку, поднявшись на одну позицию. В среднем выпускники вуза в IT-сфере получают 140 тыс. руб., что на 10 тыс. руб. больше, чем в прошлом году. 74% выпускников после выпуска продолжили свою карьеру в родном городе.

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