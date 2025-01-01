Жители села Кондратово под Пермью остались без воды Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

В связи с неполадками в электросети, вызванными коротким замыканием, была временно прекращена подача электроэнергии и воды жителям Кондратово в Пермском муниципальном округе.

Как сообщили «Новому компаньону» в окружной администрации, оперативные бригады уже прибыли на место ЧП и проводят диагностику для локализации повреждённого участка.

Отмечается, что электромонтёры прилагают все усилия для оперативного возобновления электро- и водоснабжения. Уже задействованы альтернативные источники энергии, насосное оборудование запущено, происходит постепенное наполнение резервуаров. Подача воды будет восстановлена в ближайшее время по мере заполнения водопроводной системы.

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