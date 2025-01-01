С 1 июля услуги ЖКХ в Пермском крае подорожают на рекордные 21,1% В среднем по стране увеличение составит 11,9% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 июля 2025 года Пермский край ожидает значительное увеличение стоимости коммунальных услуг, которое достигнет 21,1%. Прикамье станет лидером по темпам роста стоиомсти в данной сфере среди всех регионов РФ. Об этом сообщил Александр Якубовский, член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, в беседе с РИА Новости.

На втором месте по темпам удорожания — Архангельская область (+20%), на третьем — Кемеровская, где тарифы проиндексируют на 19,8%.

Как отметил Якубовский, повышение стоимости коммунальных услуг в указанных регионах вызвано потребностью в обновлении устаревших сетей, возросшими расходами на утилизацию мусора, особенностями климата, подорожанием энергоносителей (газа и электричества), а также общим ростом цен.

При этом депутат Годумы сообщил, что в Ненецком АО коммунальные тарифы увеличатся всего на 4%, в Чеченской Республике — на 5%, в Ингушетии — на 5,2%, а в Кабардино-Балкарии — на 6%. Как правило, наименьший рост тарифов наблюдается в регионах с усиленной социальной поддержкой, пояснил Якубовский.

В среднем по стране увеличение составит 11,9%.

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