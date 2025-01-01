Операция по задержанию грабителя в Перми длилась один час Злоумышленник похитил у пермяка мобильный телефон Поделиться Твитнуть

фото: АиФ

В полиции Прикамья сообщили, что сотрудники патрульно-постовой службы смогли по горячим следам, в течение часа, задержать подозреваемого в грабеже мужчину.

Как уточнили в ведомстве, в начале июня в дежурную часть полиции Мотовилихинского района Перми поступило сообщение от мужчины 1976 г.р., который обратился с заявлением о похищении у него мобильного телефона. По словам пострадавшего, на ул. Лядовской неизвестный молодой человек отобрал у него гаджет и убежал.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, сотрудники полка патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции и Росгвардии. Полицейские вместе с потерпевшим объехали район, но ничего не нашли. После этого полиция осмотрела дворы прилегающих улиц. Сотрудники обратили внимание на одного из прохожих, который, увидев людей в форме, резко изменил маршрут. Мужчину догнали и отвели к патрульному автомобилю, чтобы установить его личность. Им оказался мужчина 2003 г.р. На месте потерпевший опознал злоумышленника.

После этого подозреваемого доставили в дежурную часть, где он дал признательные показания. Он заявил, что выбросил похищенный телефон в кусты перед задержанием. Впоследствии телефон вернули владельцу.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.