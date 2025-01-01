Мошенники лишили 88-летнюю пермскую пенсионерку 1,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Телефонные мошенники продолжают эксплуатировать доверчивость наиболее беззащитных граждан. Одной из последних жертв стала 88-летняя жительница Перми. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

На домашний телефон пенсионерки позвонил мужчина, назвавшийся сотрудником телекоммуникационной компании. Он уведомил о необходимости обновления данных абонентского номера, для чего требовалось всего лишь сообщить паспортные данные. После того как пожилая женщина продиктовала их, звонок завершился.

Спустя два дня мошенники снова связались с пермячкой, теперь уже представившись сотрудником военной прокуратуры. Они запугали женщину тем, что её паспортные данные были использованы для оформления кредита, а часть денег переведена в Украину, из-за чего она подозревается в финансировании терроризма. Лже-сотрудница правоохранительных органов сообщила, что пенсионерка должна передать все свои сбережения в федеральное казначейство для проверки их подлинности и законности. Следуя указаниям, полученным по телефону, старушка положила в обувную коробку 990 тыс. руб. и передала их «представителю казначейства».

На следующий день пенсионерке вновь позвонили с требованием задекларировать деньги, находящиеся на банковском вкладе. Под руководством аферистов, она сняла со счета 640 тыс. руб. и таким же образом передала их через курьера.

Лишь через несколько дней пожилая пермячка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Проводится расследование.

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