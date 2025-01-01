В Перми на улице Якутской образовалась автомобильная пробка На участке произошла авария Поделиться Твитнуть

greatkim / ru.freepik.com

Утром 9 июня в Перми на ул. Якутской образовалась пробка более 3 км на подъезде к кольцу в Сосновом бору.

«Огромная пробка копится на кольце в Сосновом бору из Закамска, там снова ДТП. Очень вовремя, утром в понедельник. Стоим на Якутской уже полчаса. Кто-то умудряется по обочине ехать и пыль поднимает. Короче, доброе утро, господа!» — сообщают пользователи паблика «Подслушано Закамск».

Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта администрации Перми, автобусы маршрутов №2, 20 и 60 стоят в пробке на ул. Якутской. Отставание от графика до 20 минут.





Отметим, движение с утра было также затруднено на подъездах к кольцу на Сосновом бору на ул. Докучаева и с ул. Дружбы. Также пробка скопилась на ул. Пушкина в центре города, на ш. Космонавтов на подъезде к Центральному рынку, на улицах Стахановской и Революции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.