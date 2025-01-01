«Уралкалий» — победитель конкурса «Лидер Пермского края» в номинации «Экология» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

«Уралкалий» стал победителем регионального конкурса «Лидер Пермского края» в номинации «Экология». Церемония награждения прошла в Перми в рамках фестиваля «Природа города».

Победа компании — признание системного подхода к охране окружающей среды и значительного вклада в сохранение природных богатств Пермского края. Основой конкурсной заявки стала Программа сохранения биоразнообразия, реализуемая с 2024 года в рамках ESG-стратегии «Уралкалия».

Программа включает мониторинг, оценку и сохранение природных экосистем в границах деятельности компании. В зону исследований входят лицензионные участки, а также ближайшие особо охраняемые природные территории и 11 малых рек. На 17 ключевых площадках проводятся полевые наблюдения: весной — за птицами, летом — за флорой, фауной и ландшафтами. Используются 13 расчётных и 2 видовых индикатора оценки биоразнообразия. В разработке и реализации программы участвуют учёные Естественнонаучного института Пермского государственного национального исследовательского университета. Важным элементом стали экологические лекции и орнитологические экскурсии для школьников и жителей городов присутствия — как вклад в формирование экологической культуры.

Дмитрий Костенко, заместитель генерального директора — директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ПАО «Уралкалий»:

— «Уралкалий» ответственно подходит к сохранению биоразнообразия на территориях присутствия, действуя в интересах будущих поколений. Для нас эта награда — не просто признание заслуг, а подтверждение правильности выбранного пути в области охраны окружающей среды. Мы гордимся тем, что наш системный подход к сохранению природных ресурсов получил высокую оценку на региональном уровне.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.