На стройке газопровода в Прикамье экскаватор ушёл под воду Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Степана Тимофеева

В Чердынском округе Пермского края, в ходе работ по прокладке газопровода, произошёл инцидент: экскаватор оказался в ловушке в вязкой грязи. Машина почти целиком ушла под воду, над поверхностью возвышается лишь манипулятор. Об этом в своём тг-канале сообщил общественник Степан Тимофеев.

«Произошёл непредвиденный инцидент при строительстве газопровода в направлении Чердыни. В ходе работ произошло нечто, в результате чего экскаватор подрядчика оказался затопленным под водой и грязью. Дай бог, чтобы механизатор не пострадал», — написал мужчина в посте.

Когда именно случился инцидент, не уточняется. Фотография была сделана 8 июня, но, как пишут в комментариях, экскаватор в таком состоянии находится уже несколько дней.

Напомним, в настоящее время в Чердынском округе продолжается строительство газопровода, его цель — обеспечить доступ к природному газу для более чем 0,5 тыс. домовладений.

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