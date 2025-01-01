Алёна Бронникова Филиал девелопера «Унистрой» в Перми сменил руководителя Рамиль Насыртдинов возглавил компанию в мае Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Пермский филиал девелопера «Унистрой» из Татарстана в мае сменил руководство. По данным сервиса Checko, с 12 мая директором ООО Специализированный застройщик «Унистройпермь-2» стал предприниматель Рамиль Насыртдинов.

Как сообщил на своей личной странице ВКонтакте, в Пермь он переехал в апреле. Ранее работал в Казани, Волжске и Тольятти, где последнее время работал заместителем руководителя «Унистройрегион». На новом посту Рамиль Насыртдинов будет заниматься региональными девелоперскими проектами, развитием команды и корпоративной культуры, взаимодействием с партнёрами и жителями, а также под его управлением будет поиск новых участков, строительство, продажи и сервис.

СЗ «Унистройпермь-2» зарегистрировано в Перми в 2023 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Ранее пост директора занимал Ленар Газизов, которому также принадлежит 85% ещё одной структуры «Унистроя» — ООО «Пермьстандарт».

В Перми «Унистрой» занимается комплексным развитием складских территорий в м/р Красный Октябрь. В феврале краевые власти выдали разрешение на строительство жилого дома комфорт-класса по ул. Трамвайной, 35а в ЖК «Чилтон» составит до 20 этажей. Ввод в эксплуатацию запланирован на четвёртый квартал 2026 года.

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