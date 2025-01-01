Из-за надвигающейся грозы в Пермском крае объявлено штормовое предупреждение Поделиться Твитнуть

Согласно информации, предоставленной Пермским ЦГМС, 8 июня в отдельных районах Пермского края ожидаются грозы с усиления ветра до 15-20 м/с. Вследствие ожидаемых неблагоприятных погодных условий возрастает риск повреждений линий электропередачи, возникновения инцидентов в коммунальных системах, затруднений в движении транспорта и увеличения количества ДТП.

В связи с объявленным штормовым предупреждением Главное управление МЧС России по Пермскому краю настоятельно советует в случае обрывов ЛЭП не приближаться к проводам, это смертельно опасно.

В случае перебоев в электроснабжении необходимо отключать все электроприборы от сети и строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Водителям транспортных средств нужно придерживаться безопасного скоростного режима и дистанции, избегать резких манёвров и торможения, учитывать состояние дорожного покрытия при управлении автомобилем.

Во время грозы рекомендуется отказаться от прогулок и поездок. Нельзя оставаться на открытой местности, лучше укрыться в здании. Следует выключить электроприборы из розеток, закрыть окна. На улице не рекомендуется искать укрытие под высокими деревьями.

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