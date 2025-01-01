Жители Прикамья высказались о пользе высшего образования Поделиться Твитнуть

Согласно опросам SuperJob, 62% жителей Перми убеждены, что наличие высшего образования открывает больше перспектив для увеличения заработка. При этом 30% полностью поддерживают данное утверждение, а ещё 32%, скорее, согласны с ним. Данная точка зрения более распространена среди женщин, чем среди мужчин.

Среди молодых людей до 35 лет и респондентов старше 45 лет доля тех, кто согласен с этим утверждением, значительно выше (65% и 69% соответственно) по сравнению с теми, кому 35-45 лет (52%). При этом молодёжь чаще проявляет абсолютную уверенность в том, что выпускники вузов имеют больше шансов на высокую заработную плату, чем респонденты старшего возраста.

Люди с доходами до 50 тыс. руб. чаще соглашаются с тем, что диплом вуза предоставляет больше возможностей для повышения уровня дохода (68% против 56% соответственно). Абсолютная уверенность в этом утверждении наиболее характерна для тех, кто зарабатывает ниже среднего (37%).

Выпускники колледжей (66%) чаще, чем выпускники университетов (64%), признают ценность высшего образования, указывая на случаи отказа в приёме на работу из-за его отсутствия. Многие отмечают, что без диплома вуза сложно устроиться на достойную работу, и приводят примеры, когда им отказывали в трудоустройстве, ссылаясь на необходимость наличия высшего образования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.