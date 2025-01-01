Посвященная искусству Пермского края выставка открылась в музее Фаберже в Санкт-Петербурге В экспозиции представлено свыше 110 экспонатов Поделиться Твитнуть

фото: Эдуард Фазлетдинов, Игорь Иванов

В субботу, 7 июня, состоялось открытие экспозиции «Открытый мир. Современное искусство Пермского края» в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге. Данное событие знаменует собой старт масштабного проекта, призванного продемонстрировать красоту и разнообразие изобразительного искусства различных регионов РФ. Инициаторами проекта выступили Культурно-исторический фонд «Связь времён» и Музей Фаберже, а приурочен он к 80-летию Великой Победы.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, в экспозиции представлено свыше 110 произведений современного искусства, включая живопись, графику и скульптуру, созданных в период с конца XX до начала XXI века. Важное место в экспозиции занимают артефакты бронзового века, подчеркивающие связь времен и влияние древних традиций на современное искусство.

«Наша культура самобытна и уникальна. От древнего пермского звериного стиля и деревянной скульптуры до произведений современных авторов — все это формирует наш пермский характер: творческий, трудолюбивый, твердый. Гордимся нашим богатым культурным прошлым, современными художниками и творцами. Каждым кто, который внёс вклад в развитие искусства России и Пермского края. Верю, что пример наших талантливых земляков станет отличной мотивацией для творчества будущих поколений», — написал в своём telegram-канале Дмитрий Махонин.

Выставка раскрывает своеобразие пермской художественной школы, объединяющей в себе авангардное наследие (работы П.И. Субботина-Пермяка), советскую классику (Е.Н. Широков, Т.Е. Коваленко) и современные направления (Максим Каёткин, Ася Маракулина, группа «КУБ» и др.).

Организаторами выставки выступили Пермская государственная художественная галерея, Пермский краеведческий музей, Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь—36». Кроме того, в экспозиции представлены произведения из коллекции Marina Gisich Gallery, частных собраний и мастерских художников.

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