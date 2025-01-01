С 8 июня в Перми ограничат движение транспорта у Центрального рынка Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

С 8 по 15 июня на ш. Космонавтов, на участке от ЦКР до ул. Мильчакова, временно изменится организация дорожного движения. Транспортный поток будет направлен на отремонтированный участок дороги, при этом в каждом направлении останется доступной одна полоса, об этом сообщили в Минтрансе региона.

По информации, предоставленной краевым Управлением автомобильных дорог и транспорта, данная мера связана со строительством нового дорожного полотна. После завершения строительных работ движение будет восстановлено в прежнем режиме — по две полосы в каждом направлении.

Администрация обращается к водителям с просьбой проявить терпение и учитывать данную информацию при планировании поездок. Рекомендуется заранее продумать альтернативные маршруты и проинформировать своих близких и знакомых о временных изменениях в схеме движения.

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