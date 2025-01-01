Молокозавод в Пермском крае оштрафован за подделку молочной продукции Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

28 мая решением Арбитражного суда Пермского края компания «Дикон-НК» признана виновной в административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ и подвергнута штрафу.

Основанием для этого послужила внеплановая проверка, проведённая в марте 2025 года Управлением Россельхознадзора по региону на молокоперерабатывающем предприятии, расположенном в Чайковском Пермского края.

В ходе инспекции были выявлены факты недостоверного оформления деклараций соответствия на молочную продукцию, наличие ржавчины на производственном столе и прочие нарушения.

Кроме того, в феврале-марте 2025 года территориальные управления Россельхознадзора в Оренбургской, Кемеровской областях и Республике Алтай провели отбор проб произведённой прикамским предприятием сметаны 20% жирности в магазинах «Маяк» и «Светофор». Результаты анализов показали несоответствие жирнокислотного состава молочного жира и наличие растительных жиров, что указывает на фальсификацию продукции.

6 марта 2025 года Управление составило в отношении ООО «Дикон-НК» протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 14.43 КоАП РФ, и направило их для рассмотрения в Арбитражный суд Пермского края.

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