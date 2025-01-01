В Прикамье глава Соликамска отчитался о ходе благоустройства «Слободы солеваров» Поделиться Твитнуть

фото: Александр Русанов

Александр Русанов, руководитель Соликамского округа в Пермском крае, поделился в своём Telegram-канале информацией о ходе благоустройства «Слободы солеваров». Этот проект, запланированный на 2025 год, считается одним из ключевых для округа.

Русанов подчеркнул, что после сноса старого ограждения музея-заповедника «Сользавод» обновлённый вид его отреставрированной конторы предстал с нового ракурса.

фото: Александр Русанов

Основная обзорная площадка получила бетонное покрытие, также была налажена система водоотведения. В настоящее время ведётся установка бордюрного камня и готовится основание для тротуарной плитки.

фото: Александр Русанов

«Техника и специалисты работают интенсивно, опережая график. Скоро начнётся прокладка электрических сетей, и начнутся работы по монтажу закладных для опор освещения. Как только уровень воды спадёт до нужного предела, возобновятся работы по берегоукреплению. Осталось установить 50 плит», — сообщил Русанов.

фото: Александр Русанов

Он также отметил, что власти в рабочем режиме готовятся к приёму модульного причала.

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