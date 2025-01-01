В Пермском крае осудят местную жительницу за 16 наркопреступлений Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Следственный отдел МВД по Соликамскому городскому округу завершил расследование уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы. Её обвиняют в совершении 16 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ (попытка сбыта в значительном и крупном размере, незаконное хранение, реализация и пр.).

В марте текущего года сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками ОМВД России по Соликамскому городскому округу женщина была задержана в Березниках. В ходе личного досмотра у неё было обнаружено и изъято более 85 г синтетических наркотических веществ различных видов. В мобильном устройстве задержанной были найдены фотографии с географическими координатами мест тайников. Ориентируясь на эти данные, правоохранители обнаружили и конфисковали 7 тайников в Березниках, а также тайники в Кизеле и Губахе. При обыске в её жилище были изъяты весы, материалы для упаковки и прочие предметы.

Обвиняемая призналась, что с 2024 года принимала участие в деятельности онлайн-магазина, специализирующегося на продаже наркотиков, выполняя функции курьера, закладчика и занимаясь фасовкой наркотических средств на территории Пермского края. По указанию организаторов она осуществляла транспортировку крупных партий наркотиков, их фасовку и размещение в тайниках, расположенных в Березниках, Соликамске, Губахе и Кизеле. Часть изъятых наркотических веществ предназначалась для личного употребления.

В процессе следствия обвиняемая находилась под стражей. Уголовное дело, утверждённое обвинительным заключением, передано в суд для рассмотрения по существу.

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