Историко-культурную экспертизу прошёл проект сохранения здания «Контора заводская» в Пермском крае Поделиться Твитнуть

фото: ijeab

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Проект, направленный на поддержание в надлежащем состоянии здания «Контора заводская», признанного объектом культурного наследия, получил одобрение историко-культурной экспертизы. Сведения об этом публикует Инспекция по охране памятников культуры Пермского края. Располагается объект по адресу: п. Юго-Камский, ул. Труда, 3.

Согласно проекту, планируется комплекс работ по сохранению двухэтажного здания, чья общая площадь составляет 892 кв. м. В перечень необходимых мероприятий входит демонтаж устаревших оконных и дверных конструкций, реставрация фасадов, ремонт кровли и входной группы, восстановление напольных покрытий и стен, установка дополнительных перегородок, а также реставрация и воссоздание архитектурных деталей фасада.

«Контора заводская», являющаяся образцом градостроительства и архитектуры, была возведена в 1860 году. Имя архитектора, создавшего проект, не установлено. В 1980-х годах к юго-восточной части здания была пристроена двухэтажная конструкция, выдержанная в стилистике основного здания. На первом этаже размещались мастерские профессионального училища № 33, а на втором — музей, посвящённый истории завода им. Лепсе, открытый в 1986 году. В пристройке находилось само училище. С 2007 года здание не эксплуатируется.

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