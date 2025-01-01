В МЧС напомнили о высокой пожарной опасности в Пермском крае Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По информации Пермского ЦГМС — подразделения ФГБУ «Уральское УГМС», с 7 по 9 июня сохраняется высокий уровень пожарной опасности (IV класс).

В связи с этим Главное управление МЧС России по Пермскому краю призывает граждан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

При возникновении возгорания необходимо незамедлительно сообщить о случившемся в пожарную службу по телефону «101» (с мобильного) или «01» (со стационарного аппарата). При этом обязательно нужно назвать тип объекта, его точный адрес, место возникновения пожара, а также свои ФИО.

После этого следует обеспечить эвакуацию людей, и, если это безопасно для жизни и здоровья, попытаться самостоятельно потушить огонь на начальном этапе.

Лесные и другие природные пожары, как правило, создают опасность для садовых товариществ, жилых зон и различных предприятий, напомнили в МЧС.

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