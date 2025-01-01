Пермячка хочет отсудить у врачей 24 млн рублей за потерю ребёнка Она планирует использовать полученные средства для оплаты услуг суррогатной матери Поделиться Твитнуть

Жительница Пермского края, пережившая потерю ребёнка из-за якобы врачебной халатности во время беременности, намерена взыскать с медицинских учреждений компенсацию в размере 24 млн руб., об этом сообщает издание «КП-Пермь».

По словам женщины, она планирует подать исковые заявления на Краснокамскую центральную районную больницу, Краевой перинатальный центр и Пермскую краевую станцию скорой медицинской помощи. В каждом иске сумма компенсации заявлена в размере 8 млн руб.

Трагическое происшествие случилось в ноябре 2023 года: у 33-летней жительницы Краснокамска, находившейся на 34-й неделе беременности, ухудшилось самочувствие. Как утверждает женщина, в течение шести часов её перевозили на машине скорой помощи между различными медицинскими учреждениями в Перми и Краснокамске, пока она не потеряла сознание. После того как она пришла в себя, ей сообщили о смерти её ребенка. Женщина убеждена, что младенца можно было бы спасти, если бы не ошибочный диагноз (первоначально подозревали аппендицит) и задержка в оказании необходимой медицинской помощи.

В случае положительного решения по искам семья планирует использовать полученные средства для оплаты услуг суррогатной матери и рождения ребёнка.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.