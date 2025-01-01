В Пермском крае названы лучшие туристические маршруты Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Пермском крае завершился конкурс «Маршруты Прикамья», определивший лучшие туристические направления. В соревновании участвовали 38 маршрутов, представленных в семи категориях. Итоги подводились на основе заочной оценки и публичных презентаций. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В категории «Лучшая городская экскурсия» первое место занял аудиоспектакль «Речные истории», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Маршрут состоит из 14 частей и рассказывает о 15 реках Перми, включая подземные. Путешествие от станции Пермь II до Перми I разделено на эпизоды, наполненные историческими фактами и звуками речных долин. Для участия нужен только телефон с наушниками, а пройти маршрут можно в любое время, запустив спектакль на сайте проекта. Авторами являются Аника Рик, Елизавета Кальпиди и команда медиагруппы «Магма».

Второе место досталось обзорной экскурсии «Пермь-300: калейдоскоп историй» от команды проекта «Маршруты Перми». Третье место разделили автобусный тур «Пермь 300 — город на Каме» от компании «300т» и рейс «Мир во время войны» на электросудне «ЭкоходЪ 2» от компании «ВодоходЪ», посвящённый вкладу Перми в сохранение культурного наследия во время Великой Отечественной войны.

Лучшим культурно-познавательным маршрутом признан 5-дневный тур «Легенды Перми Великой» от Ural.travel, охватывающий Пермь, Усолье, Соликамск, Чердынь, Всеволодо-Вильву, Губаху, Каменный город и Кунгур. Второе место занял маршрут «Горные истории: из музея на тропу рудокопа» Надежды Козловой, рассказывающий о горнодобывающей промышленности Прикамья. Третье место — «Красные горки — свидетели прошлого» Ладомира Сварога, посвящённый Пермскому геологическому периоду.

Маршрут «Легенды Перми Великой» также получил специальный приз на организацию рекламного тура при поддержке Министерства по туризму Пермского края и краевого Центра развития туризма.

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