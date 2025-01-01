Пермячка в суде добилась от СНТ демонтажа ЛЭП над её садовым участком Поделиться Твитнуть

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Суд в Перми принял решение, обязывающее садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) осуществить перенос воздушных линий электропередачи, проходящих над территорией частного садового участка.

Пермячка, владеющая землей в СНТ «Коллективный сад», обратилась в суд с требованием убрать ЛЭП, расположенные над её участком. Выяснилось, что опора, находящаяся на этой территории, не имеет собственника и не обслуживается энергоснабжающими компаниями, однако используется СНТ для обеспечения электроэнергией. Низкое расположение проводов создаёт неудобства в использовании земли, в частности, препятствует возведению построек и высадке растений.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что вопрос размещения ЛЭП непосредственно над участком заявительницы не поднимался на общем собрании членов СНТ, и согласия на это размещение она не давала. Таким образом, разместив линии электропередачи над участком, СНТ нарушило права собственника. Кроме того, такое расположение ЛЭП создаёт потенциальную опасность для здоровья, имущества и жизни из-за риска пожара, поражения электрическим током или других непредвиденных обстоятельств.

Орджоникидзевский районный суд Перми постановил, что СНТ «Коллективный сад» обязано произвести демонтаж линий электропередачи, проходящих над земельным участком истца, в течение 30 дней после вступления судебного решения в силу.

На данный момент решение суда ещё не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе краевого суда.

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